Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 14 takım, 73 sporcu katılım sağladı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu birinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, İskilip Ebusuud Efendi Ortaokulu üçüncü olurken, erkeklerde ise Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu birinci, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.