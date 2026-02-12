Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’na iadei ziyarette bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Arca Çorum FK’nın sezon performansı ve hedefleri üzerine sohbet edildi. Takımın ligde ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluk yolundaki kararlılığı değerlendirildi.

Başsavcı Ahmet Bektaş, Arca Çorum FK’nın şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele verdiğini belirterek teknik heyete ve futbolculara başarı dileklerini iletti. Çorum’un takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Bektaş, şehrin kenetlendiği bu süreçte inancın tam olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’ndan sezon sonu için şampiyonluk sözü alan Başsavcı Bektaş, Çorum halkının takıma olan desteğinin ve güveninin tam olduğunu dile getirdi.