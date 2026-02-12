Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde kızlarda Zeynep Nisa Temel, Ela Naz Değirmenci, Selen Taşkırdı, Melisa Deren Selçuk ve Busenuz Duzcu’lu kadrosu ile Mehmetçik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, erkeklerde ise A.Berat Arslan, Barış Özdemir, Caner Çürük ve M.Eren Kihtir’li kadrosu ile Ada Koleji şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Kızlarda Ada Koleji ikinci, Osmancık Sağlık Meslek Lisesi üçüncü, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü olurken, erkeklerde ise ikincilik kürsüsüne Mehmetçik Anadolu Lisesi çıktı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.