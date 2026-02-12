Arca Çorum FK’nın İstanbulspor’la oynayacağı maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Kürşathan Akın ile Azad İlhan yapacak. Balıkesir bölgesinden Emre Küçük ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Reşat Coşkunses, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 5 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu karşılaşmalarda bu sezon Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1, geçen sezon evinde Manisa FK’yı 3-2 yenerken, 2021-2022 Sezonunda evinde Diyarbekir’le 1-1, 2023-2024 Sezonunda Manisa FK ile (D) ve geçen sezon Esenler Erokspor’la (D) da 2-2 berabere kaldı.

Coşkunses, İstanbulspor’un ise 2 maçını yönetti. Sarı-siyahlı takım bu iki maçı da Türkiye Kupası’nda oynarken, maçlarda geçen sezon evinde Kasımpaşa’yı 2-0 yenip bu sezon Galatasaray’a 3-1 yenildi.