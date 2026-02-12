Arca Çorum FK, 13 Şubat Cuma günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında konuk edeceği İstanbulspor’la 7.kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta İstanbulspor’un bariz üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, İstanbulspor’la bugüne kadar 3’ü 3.Lig’de, 3’ü ise 1.Lig’de olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Arca Çorum FK, 4’ünü İstanbulspor kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

REKABET 12 YIL ÖNCE BAŞLADI

İki takım ilk kez 2014-2015 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta rakip oldu. 7.haftada İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, Çorum’da oynanan 24.hafta maçını İstanbulspor 3-0 kazandı.

2.LİG BİLETİ İSTANBUL’UN

Ayın sezon Play-Off’a kalan iki takım, 2.Lig’e çıkma maçında karşılaştı. 26 Mayıs 2015’te, Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynanan play-off finalini 3-1 kazanan İstanbulspor 2.Lig’e yükseldi.

İLK VE TEK GALİBİYET

Arca Çorum FK ile İstanbulspor, Eskişehir’deki finalden 10 yıl sonra bu kez geçen sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldular. Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan 19.hafta maçını Çorum temsilcisi 3-1 kazandı.

İstanbul’da oynanan son hafta maçında ise İstanbulspor 3 puanı 3-0’lık skorla hanesine yazdırdı.

BU SEZON DA İSTANBUL KAZANDI

İki takım bu sezon da yine 1.Lig’de rakip oldu. 6.haftada İstanbul’da oynanan ilk yarı maçını İstanbulspor 3-1 kazanırken, Arca Çorum FK bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Arca Çorum FK, 13 Şubat’ta Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı kazanarak hem Vanspor maçı yenilgisi sonrası moral bulmayı, hem de Süper Lig umutlarını tazelemeyi hedefliyor.