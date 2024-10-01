İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı ilk toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alan Tuncay Okur, Alaca Devlet Hastanesi’nde doktor eksikliğinden dert yandı.

Hastanede Dahiliye, Diş ve Kadın Doğum dışında hekim bulunmadığını, haftada bir iki gün Çorum ve Sungurlu’dan diğer branşlar için bazı doktorların geldiğini ancak onların da hastanedeki yığılma nedeni ile yeterli kadar verimli olamadığını belirten Okur; “Hastanemizin doktor eksikliklerinin giderilmemesi nedeni ile sürekli ah alınıyor. Maddi imkanı veya aracı olmayanlar Çorum’a da gidemiyor. Çorum’a gidenler hem yığılma yapıyor ya da sıra alamıyor. Bu konuyu defalarca dile getirmemize rağmen bir türlü çözülemedi” dedi.

Alaca Devlet Hastanesi’ne 1.5 ay önce gelen göz doktorunun geri gittiğini, Kadın Doğum uzmanının da tayinini istediğini öğrendiğini belirten Tuncay Okur, Kulak Burun Boğaz hekiminin hiç olmadığını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada büyük bir sıkıntı var. Anastezi, Ortapedi gibi bir çok branşta açık var. Biz bu çileyi çekmek zorunda mıyız? Çorum ve diğer ilçelerde olan doktorların Alaca’da da olmasını istiyoruz. Alaca’ya niye şaşı bakılıyor bilmiyorum. Bu sorunu biran önce gidermemiz gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğünden şikayetçiyiz. Bu çark artık dönmüyor. Alaca’nın eksik olan doktorlarını yollayın. Yoksa çok ah alırsınız”

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir’in Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atandığını belirterek bu sorunların çözüleceğine inandığını vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ