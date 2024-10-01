İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda mazeret dilekçelerinin görüşülmesi ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda gündeme geçilmeden önce İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur tarafından kızı vefat eden MHP Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Duran Baysa’ya sabır ve başsağlığı dilendi. Ayrıca MHP İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü tarafından Yeşim Balcı için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Toplantıda daha sonra ise gündem dışı konuşmalar yapıldı. MHP İl Genel Meclisi Üyesi Tuncay Okur Alaca’nın doktor sorunlarını dile getirirken, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca da Karahacip Köyü’nün yol sorunlarını anlattı. CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal ise köylerdeki elektrik ve telefon direkleri ile ilgili talebi anlattı. 3-4 aydır konunun gündemde olduğunu anlatan Meclis Başkanı Temur telefon ve elektrik direkleri ile ilgili tüm köylerde bir çalışma yapıldığını, ancak ilgili firmaların özellikle ödenek yetersizliğinden yakındığını vurgulayarak: “Ödenek yetersizliği bizim için yeterli bir mazeret değil. Bu sorun çözülmelidir” diye konuştu.



Zaman zaman kendilerine de bu konuda taleplerin geldiğini ve firmalarda görüştüğünü anlatan Muhammed Fatih Temur, “Tarlaların ortasında bulunan elektrik ve telefon direkleri var. Vatandaş bunların bazılarını kendi kestiğinde dava açılıyor. Buradan firmalara seslenmek istiyorum. Vatandaş kesmesin diyorsanız gelin siz bu sorunu çözün. Neden insanları zor durumda bırakıyorsunuz?” dedi.

Toplantıda daha sonra ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre İskilip Şehurkuruçay Köyü, İskilip Yukarıörenseki Köyü ile Alaca Yatankavak Köyü’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapılması ile ilgili plan müellifince hazırlanan Nazım İmar Planları ve Raporları incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.