Çorum'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi doğrultusunda bir toplantı düzenlendi. Tüm Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları'nın eğitim bölgesindeki koordinatör okul müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Tophan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar ve eğitim bölgesindeki okul müdürleri de katıldı.

Toplantının ana gündemi, okullardaki mevcut öğretmen durumu ile fazla öğretmen tespiti oldu. Ayrıca, öğretmen görevlendirmeleri ve görevlendirmelere ilişkin öğretmenlerin talep ve dilekçeleri üzerinde de çalışmalar yapıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ