Çorum’da büyük bir tanıtım eksikliği bulunduğunu, bu nedenle de ilimizin bir türlü gelişemediğini ve kabuğunu kıramadığını anlatan Hayati Çam, “Kongre ve Kültür Merkezi acilen yapılmalı ve tasarruf tedbirlerine kurban edilmemelidir. Böyle bir merkezden emeklisi, memuru, işçisi, esnafı, çiftçisi herkes yararlanma imkânına kavuşacaktır” dedi.

Çorum’un tanıtım fakiri olduğuna dikkati çeken BASK İl Temsilcisi Hayati Çam, “Siyasilerimiz, bürokrasimiz, sanayicilerimiz, esnafımız, sivil toplum kuruluşları olarak küçük hesapları bırakmalıyız, Çorum için bir araya gelmeliyiz. Çorum’un haklarını savunmalı lobi faaliyetlerine ağırlık vermeliyiz” şeklinde çağrı yaptı.

Çam, çalışmayan, üretmeyen, kendi menfaatine çalışan bürokrasiyle de mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hayati Çam’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERE SAHİBİZ”

“Çorum, köklü tarihi ve zengin kültürü ile uygarlık tarihinde önemli yeri olan kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan ve Anadolu’da ilk organize devleti kuran Hititlerin Başkenti Hattuşa ilimiz sınırları içerisindedir. Hattuşa, Anadolu’nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış, ülkemizdeki 9 değerden biridir.”

“ÇORUM, TANITIM FAKİRİ”

“Geçtiğimiz yılarda ünlü Gurme Ömür Akkor, Türkiye’nin en iyi mutfağının Çorum olduğunu ancak çok gizli bir mutfak olduğunu birkaç televizyon programında söylemiştir. Buradan Türkiye’nin en iyi mutfağının çok gizli olması Çorum’un tanıtım fakiri olduğunu göstermektedir. Çorum mutfağı ile ilgili kapsamlı bir çalışma 2012 yılında Çorum Valiliği tarafından 'Çorum Mutfağına Güzelleme' adlı kitapla yapılmıştır. Çorum Belediyesince Velipaşa Hanı’nda yöresel mutfak yapılmış, ilimizin tanıtımına katkı sunması nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun yanında bilindiği üzere 21 yıl önce Çorum Valiliğince 2003 yılında Çorum İl Yıllığı Çorum’un tanıtımında önemli bir rol oynayarak tüm Türkiye deki kütüphanelere, kamu kurumlarına, büyükelçiliklere gönderilmiştir. Aradan yıllar geçmiş aktif olarak tanıtım süreklilik isteyen faaliyetlerle olmakta ve şehrin tüm dinamikleri aktif olarak kullanılmalıdır.”

“ÇORUM KÜLTÜR TURİZM VE TANITIM BİRLİĞİ KURULMALIDIR”

“İlimiz gerek inanç turizmi, tarih ve gerekse gastroloji konusunda zengin iller arasındadır. Ancak ilimiz yeterince tanıtımı yapılamamaktadır. Yetkililer Çorum’un tanıtımı yerine kendi tanıtımlarına ön planda tutmaktadır. Bugün etkili tanıtım için en güzel örneklerinden bir tanesi ise Bursa’dır. Bursa ilinde Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği kurulmuş, Birlik öncelikle Bursa Valiliği Başkanlığında kurulmuş, daha sonra tüm belediyelerin katılımları sağlanmıştır. Birlik yurt içinde ve dışında amacına uygun etkinlikler yürütmekte, Bursa ilinin tanıtımını aktif olarak gerçekleştirilmektedir. İlimizde vakit geçirilmeden tüm kesimleri kapsayan Çorum Kültür Turizm ve Tanıtım Birliği kurulmalıdır. Kurumlarda yeterli teknik bilgisayar mühendisleri mevcut olup, tanıtım için teknik personellerce çeşitli dillerde film, e-bülten, il yıllığı, e-kitap ve benzeri materyaller üretimi sağlanmalıdır. Kurumların internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından üretilen bu materyaller paylaşılmalıdır. Ayrıca tanıtım stratejilerinin belirlenmesi için mutlaka yerel yönetimler, kamu kurumları, odalar, sendikalar, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çalıştay, panel, konferanslar düzenlenmelidir.

Çorum tanıtım bürosu 2015 yılında Anitta Otel’in yanına yapılmış, ancak yapım yerinin insanların yoğun olmadığı yerde olması nedeniyle amaca hizmet etmemektedir. İkincisinin mutlaka Saat Kulesi civarına yapılmalıdır.”

“KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ ACİLEN YAPILMALI

TASARRUF TEDBİRLERİNE KURBAN EDİLMEMELİDİR”

“2015 yılında Bilgi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı olarak Kongre ve Kültür Kongre Merkezi yapılan basın açıklamamızın ardından dönemin milletvekillerince dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal ziyaret edilmiş, Kongre ve Kültür Merkezinin yıkılan şehir stadyumunun yerine yapılacağı üzerine teşekkür ilanı verilmiş ancak aradan yıllar geçmesine rağmen sonuç alınamamış, Çorum Belediyesince yıkılan Çimento Fabrikası arazisine yapılacağı ve Kasım 2023 tarihinde temelinin atılacağı belirtilmiş, somut her hangi bir gelişme olmamıştır. Bugün Dodurga ilçesinde Kongre ve Kültür Merkezi yapılmış, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde Kongre ve Kültür Merkezi yapılacağı basına yansımıştır. Ancak İl Merkezinde Kongre ve Kültür Merkezi yapımı ile ilgili her hangi bir gelişme yaşanmamıştır.

Daha öncesinde ilimizde yapılan Hititoloji Kongresi artık yapılamamaktadır. Ankara ve İstanbul illerinde yapılmaktadır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır, birincisi çok salonlu Kongre ve Kültür Merkezinin bulunmaması, ikincisi ise karayolu dışında alternatif ulaşım imkânı hava alanı ve hızlı tren bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Oysaki Hititoloji Kongresi ilimizin ve Hitit Üniversitemizin tanıtımında önemli katkı sağlayacaktır. Yapımı yılan hikâyesine dönen Kongre ve Kültür Merkezi ilimizin tanıtımı, sanatının gelişimi, amatör sanat gruplarının çalışma alanı ve gelişimde önemli yere sahip olacaktır. Bu nedenle Kongre ve Kültür Merkezi acilen yapılmalı ve tasarruf tedbirlerine kurban edilmemelidir. Kongre ve Kültür Merkezinden emeklisi, memuru, işçisi, esnafı, çiftçisi herkes yararlanma imkanına kavuşacaktır.

Sendika olarak tüm kesimlere çağrı yapıyoruz siyasilerimiz, bürokrasimiz, sanayicilerimiz, esnafımız, sivil toplum kuruluşları olarak küçük hesapları bırakmalıyız, Çorum için bir araya gelmeliyiz. Çorum’un haklarını savunmalı lobi faaliyetlerine ağırlık vermeliyiz. Çalışmayan, üretmeyen, kendi menfaatine çalışan bürokrasiyle de mücadele etmeliyiz. Çorum bürokraside sürgün yeri olmaktan çıkarılmalıdır. Her kesimin Çorum tanıtımında sorumluluğu vardır. Oturarak, kendi reklamını yapmakla Çorum tanıtımında başarılı olmamız mümkün değildir. Tüm kesimleri sorumluluğa ve çalışmaya davet ediyoruz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR