Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından okulların güvenli hale getirilmesi için başlatılan imza kampanyası sürüyor. Bugün saat 12.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda imza standı açılacak.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Okulların güvenliği için verdiğimiz haklı mücadelemiz devam ediyor. Bizler Eğitim-İş olarak sadece kendi üyelerimize değil, tüm eğitim emekçilerine ve halkımıza söz verdik. Okullar güvenli hale gelene kadar, her okula kadrolu güvenlik görevlisi atanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu nedenle yarın tüm illerimizde stant açıyoruz. İmza kampanyamız 30 Mayıs’a kadar devam edecek. Bugün saat 12.00'de Kadeş Meydanında desteklerinizi bekliyoruz. Birlikte, dayanışmayla başaracağız” dedi.

