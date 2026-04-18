Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım Fuarı’nda açtığı stantla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, hem birliğin hem de Belediye ile işbirliği içinde hayata geçirilen Hanımeli Yöresel Market’in Tarım Fuarı’nda dikkat çeken katılımcılar arasında yer aldığı belirtildi. Ziyaretçilerle kurulan samimi iletişim ve sunulan hizmetlerin memnuniyet oluşturduğu ifade edildi.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, üreticilere ve ziyaretçilere en iyi hizmetin sunulmasının hedeflendiği, birliğin güçlü kadrosu ve kaliteli üretim anlayışıyla fuarda adından söz ettirdiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca, tüm üretici üyeler ve vatandaşlar fuar alanındaki standa davet edilerek, tarım ve hayvancılık alanında daha güçlü bir yapı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

