Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Attaürk Spor Salonu’nda oynandı. Renkli görüntülere sahne alan maçlar sonunda Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ise madalyaları takdim edildi.