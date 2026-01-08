Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Sinop’ta yapıldı. Çorum’u kızlarda ve erkeklerde Özel Bahçeşehir Koleji temsil etti. Kızlarda ve erkeklerde B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi iki kategoride de grubunda oynadığı tüm maçları set vermeden kazanarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırmayı başardı.

Özel Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Zakir Ardahanlı öğrencilerinin Sinop’ta elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğunu olduğunu da söyledi.