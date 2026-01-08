Organizasyon boyunca gösterdikleri performansla takdir toplayan Çorumlu hakemler, dışarıdan hakem görevlendirilmeden müsabakaların sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağladı.

Grup birinciliği müsabakalarının ardından düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen hakemlere teşekkür belgesi takdim etti. Demirkıran, Çorumlu hakemlerin ortaya koyduğu özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İl Müdürü Demirkıran ayrıca, organizasyonun planlanması ve yürütülmesinde önemli katkıları bulunan Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel’e de teşekkür etti.