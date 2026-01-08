Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Hentbol Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Çorum’u erkeklerde Mimar Sinan Ortaokulu, kızlarda ise Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu temsil etti. Çorum temsilcileri gruplarında ikinci olarak final maçı oynamaya hak kazandı. Dün oynanan final maçlarında Mimar Sinan Ortaokulu Zonguldak Kozlu Ortaokulu’na 31-8, Ömer Mülazım Ortaokulu ise Kastamonu Şehit Bülent Gider Ortaokulu’na 35-12 yenilerek Türkiye finallerine grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı.

Muhabir: RIFAT KARA