Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan U16 Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda Tuna Tokatlı, Yiğit Toprakçı, Baturay Köşkerler, Mert Şahin, Yağız Düğen, Hasan Kirenci, Ömer Haşim, Çınar Ergül, Sinan Kerman, İbrahim Demiral, Sıraç Türkcan, Ali Yetişgen’li kadrosu ile Çorum Basketbol Yıldızları takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Çorum Belediyepsor A takımı ikinci, Çorum Belediyespor B takımı üçüncü, Çorum Basketbol Spor Akademi takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.