Türkiye’nin içerisinde bulunduğu seçim süreci sebebiyle siyasi iktidarın kendi çıkarlarına hizmet eden her türlü eylem ve söylemden çekinmeden yararlandığını kaydeden Beyaz, “AKP iktidarı 21 yıldır yönettiği ülkenin ekonomik kriz, enflasyon, yolsuzluk, yoksulluk gibi sorunlarının sorumlusu olarak iç ve dış mihrakları görürken, kendine muhalif kesimleri terör yanlısı, hain ilan ederek, iktidarları süresince ülkeyi her alanda şahlandırdıklarını iddia ettikleri bir seçim politikasını savunuyor. İl il sadece iktidara yakın kişilerin binebildiği yerli otomobil TOGG’u gezdirerek bu şahlanışı göstermeye çalışıyor. Ortada olan şahlanışın halkın şahlanışı olduğunu ifade etmeye çalışıyor” dedi.

“OKULLARIN SİYASETE ALET EDİLMESİ TEHLİKELİ”

Çorum’a getirilen TOGG’un belediye başkanının öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi gibi okullara götürülerek öğrencilere siyasi propaganda yapmanın aracına dönüştürüldüğünü söyleyen Beylaz, “Anlıyoruz sizleri şahlandıran iktidarınızın devamı sizler için çok önemli ancak okulların siyasal ihtiyaçlara alet edilmesi bir o kadar tehlikeli” dedi.

“OKULDA, CAMİDE, KIŞLADA SİYASET YAPILMAZ”

Halkın bilincine okulda, camide, kışlada siyaset yapılmaz olarak yerleşen açık tehlikenin farkına varılmasını sorumlulara hatırlatmak istediklerini belirten Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ülkenin geleceğine ve yerleşik değerlerine saygılı olmanın herkesin yararına olacağının altını çizmek istiyoruz.

Türkiye’deki bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, eğitim kurumlarında da herhangi bir siyasal partinin lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmak yasaktır. Herkesin yasalara uyma zorunluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Okullar ve diğer eğitim kurumları iktidarın keyfi olarak siyasi propaganda yapabilecekleri mekanlar değildir. Yıllardır eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını adım adım çöküşe sürükleyenler okullarımızı ve öğrencilerimizi seçim hesaplarına alet etmekten derhal vazgeçmelidir. Okullarda siyasi propaganda yapılmasına izin veren ya da göz yuman bütün yöneticiler hakkında soruşturma açılmalı ve suçu sabit görülenler derhal görevden alınmalıdır.”