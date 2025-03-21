Hacı Bektaş Veli Orta Okulu’nun spor salonunda dün meydana gelen 3 öğrencinin üzerine kalorifer peteği düştü.

Olayda 12 yaşındaki kız öğrenci başından yaralandı. Kafasına 5 dikiş atılan çocuğun ailesi, okul idaresi hakkında suç duyurunda bulundu.

Öğrencinin babası olayı öğrenir öğrenmez okula gittiğini ve peteğin çocukların üzerine 3 buçuk metreden düştüğünü dile getirerek, “Verilmiş sadakamız varmış fakat büyük bir felaket de yaşanabilirdi. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Diğer çocukların başına böyle şeyler gelmemesi ve bu konunun araştırılması için polisi çağırdık, şikayetçi olduk. Büyük bir olay atlattık, koca petek küçücük çocukların üstüne düşmüş, ucuz atlattık.” diye konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ