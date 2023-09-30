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Çorum Kalesi yanında uzun yıllardır özel öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti sunan Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ulu Kavak Mahallesi Mandıra Küme Evler 15 Sokak’ta yapılan 12 derslikli modern binasına taşındı. Çorum Belediyesi de, yeni okulun bağlantı yolları için hummalı bir çalışma başlattı.

Öğrencilerin yeni okul binasına ulaşımını kolaylaştırmak için yeni yollar açan Çorum Belediyesi ekipleri, çalışmalara hız verdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yol çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Başkan Aşgın, servisle okula taşınan öğrencilerin daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için bu bölgedeki çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Başkan Aşgın “Dolgu ve asfalt çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak yeni yollarımızı kullanıma açacağız. Başta özel öğrencilerimiz olmak üzere şehrimize hayırlı olsun” dedi.