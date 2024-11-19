2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı okul sporlarında ilk şampiyonlar belli oldu. Liseli Genç Erkekler Bowling Turnuvası sona ererken, dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.

Buhara Kültür Merkezi Bowling Salonu’nda düzenlenen il birinciliğine, Çorum merkezden 5, Bayat ilçesinden 3, Osmancık ilçesinden de 1 olmak üzere 9 takım katıldı.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan il birinciliği sonunda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinciliği, Spor Lisesi üçüncülüğü elde etti. Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve tertip komite üyeleri tarafından verildi.