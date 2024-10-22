2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında düzenlenecek okul sporlarının ilk kuraları çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva başkanlığında düzenlenen toplantıya Okul Sporları Tertip Kurulu üyeleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Toplantıda, futbol, futsal (salon futbolu), basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında kura çekimleri yapıldı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak okul sporları ile ilgili statü ve fikstürlerin yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.