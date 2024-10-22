U17 Futbol Millî Takımımızın 4-7 Kasım tarihlerinde, Sırbistan'da oynayacağı 2024-2025 UEFA Avrupa Şampiyonası 1. Eleme Turu maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan da davet edildi.

Teknik direktör Orhan Şam tarafından kadroya çağrılan oyuncular ve kulüpleri şöyle: Kaleciler: Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu), Şant Kazancı (Kasımpaşa A.Ş.)

Defans: Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Emre Işık (Bursaspor), Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Hasan Turan (Galatasaray A.Ş.), Emre Can Duran (PSV Eindhoven), Ege İzmirli (Onvo Antalyaspor), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Elyas Bağcı (Hertha BSC Berlin), Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Mehmet Yıldırım (Hamburger Sv), Yunus Azrak (Fenerbahçe A.Ş.), Eray Duman (Bursaspor), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Mümin Barış Nazlı (Net Global Sivasspor), Hasan Ege Akdoğan (MKE Ankaragücü), Ozan Demirbağ (Adana Demirspor A.Ş.), Tuna Baran Demir (Beşiktaş A.Ş.)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak olan Ay-Yıldızlılar, 2 Kasım Cumartesi günü Sırbistan'a gidecek.

İLK RAKİP BULGARİSTAN

Türkiye, eleme turundaki ilk maçını 4 Kasım’da Bulgaristan’la, ikinci maçını ise 7 Kasım’da Sırbistan’la oynayacak.