Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ali Haydar Teke tarafından Çorum'da ilk kez düzenlenen Korfbol Cumhuriyet Kupası turnuvası gençler ve yıldızlar olmak üzere 2 kategoride başladı. Gençlerde 4, yıldızlarda 4 olmak üzere 8 takımın katılım sağladığı turnuvada ilk maçlar dün Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynandı. Yıldızlarda oynanan maçlarda Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'nu 13-1, Bahçeşehir Koleji ise Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu'nu 6-4 yendi. Gençlerde Doğa Koleji, Bahçeşehir Koleji'ni 12-5, Bilgi Koleji ise Spor Lisesi'ni 6-4 mağlup etti.

3 gün sürecek olan heyecan sonunda oynanacak final maçının ardından turnuvanın şampiyonları belli olacak.

Editör: RIFAT KARA