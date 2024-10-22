29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Çorum Barosu tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası’nda ikinci finalist de belli oldu.

4 takımın tek karşılaşma üzerinden eleme usulüne göre mücadele ettiği turnuvanın ilk maçında Çorum Barosu Kırmızı Takım, Adliye’yi 4-1 yenerek finale yükselirken, ikinci maçında ise Çorum Barosu Beyaz Takım ile Hakim ve Savcılar karşı karşıya geldi. Yine İtfaiye Sahası’nda oynanan maçta rakibini 2-1 yenen Çorum Barosu Beyaz Takım ikinci finalist oldu.

FİNAL YARIN

Turnuva yarın Çorum Barosu Kırmızı Takım ile Çorum Barosu Beyaz Takım arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. İtfaiye Sahası’ndaki şampiyonluk maçı saat 20.00’de başlayacak. Finalden önce Adliye ile Hakim ve Savcılar ise saat 18.30’da üçüncülük kupası için karşılaşacak.