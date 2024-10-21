Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenmana Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Said Kıvanç, Amar Catic ve Atakan Cangöz katılmadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenmanda Boluspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise aerobik koşular ve dar alanda pas çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar yarın yapacağı tek antrenman ile Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.