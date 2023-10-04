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2023-2024 sezonunda okullararası düzenlenecek spor faaliyetleri öncesinde Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Hayrettin Karaman Kız Yurdu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Mili Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Gençlik Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Okul Sporları Tertip Kurulu Üyeleri ve beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması işe başlayan toplantı, 2022-2023 yılında gerçekleşen okul spor faaliyetleri ile ilgili slayt gösterileri ile devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz sene Okul Sporları Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 4’e dere giren okulların beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlerine plaket takdimi yapıldı.

Toplantının son bölümünse ise yeni dönemde yapılacak olan faaliyetler soru-cevap şeklinde ele alınarak toplantı sona erdi.

‘OKULUNDA MALZEME SORUNU

YAŞAYAN DİREKT BANA GELSİN”

2023-2024 Öğretim Yılı spor faaliyetlerinin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yeni dönemde okullarda malzeme konusunda sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin sıkıntılarını ve problemlerini biliyorum diyerek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, kendisinin de bu işin mutfağından geldiğini ifade etti. Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen bu dönem tüm öğretmen arkadaşlarının ellerinden gelen gayreti göstermek olduğunun altını çizen Kodek, “Bu sezon okul sporları faaliyetlerine ciddi anlamda katılımın olmasını bekliyorum. Bu konunun da takipçisi olacağım. Gelecek hafta Pazartesi günü Okul Sporları Şube Müdürüm ile bu konu hakkında bizzat görüşeceğim.

Birde sizden ricam bireysel sporlara ağırlık verip, takım sporlarında gevşek durmanızı kesinlikle istemiyorum. Bu sezon takım branşlarına ağırlık verilmesini ve ciddi anlamda başarı elde edilmesini sizlerden talep ediyorum.

Malzeme eksikliği konusuna gelirsek okul müdürlerinize eksik malzemelerinizi iletin. Biz bu eksik malzemelerinizi gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak İl Özel İdare,Okul Aile Birliği veya kendi bütçemizden olmak üzere bu problemi çözeceğiz.

Malzeme konusunda abartmamak kaydı ile neye ihtiyacınız varsa okul müdürlerinize yazın. Okul Müdürünüz de benle iletişime geçsin. Okul müdürünüz ile iletişim kuramazsanız direkt bana gelin. Ben sorunun çözümü noktasında gerekeni yapacağım. Bu dönem hiçbir okulda malzeme eksiğinden dolayı şunu yapamadık gibi bir mazeret istemiyorum. Antrenman salonları ve saatlerinde yaşanan sıkıntıların da farkındayım. Bu konuda kendi okulunun salonu olmayan öğretmen arkadaşlarım yan okulundaki salonu kullanacaktır. Bu konuda herkes birbirine yardımcı olmak zorundadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de bu konuda kendi tesislerini kullandırma konusunda yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’A ZİRVE YAKIŞIR”

Çorum sporunun en önde gelen isimlerinden biri olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada Çorum’a zirvenin daha çok yakışacağını belirtti.

Konuşmasına protokol üyelerini ve beden eğitimi öğretmenlerine selamlayarak başlayan Cemil Çağlar, Türkiye’de okul sporları faaliyetleri başarı noktasında on altıncı sırada olduklarını söyledi. Bu rakamı daha yukarı çekmek için çok çalışmak gerektiğine de vurgu yapan Çağlar, “Çok değerli ve kıymetli bir iş yapıyoruz. Spor hayatımızı daha rahat devam ettirebilmek adına en önemli etkenlerden. Sizler Beden Eğitimi Öğretmeni olarak bizde Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyoruz. Gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Onları geleceğe daha iyi hazırlamak için çalışıyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan koruyoruz. Çevresel etkenlerden koruyup onlar topluma kazandırıyoruz. Bana göre okullarımızın en değerli öğretmenleri beden eğitimi öğretmenleridir.

Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak okullarımıza malzeme konusunda gereken desteği veriyoruz. Tesislerimizin kullanımı noktasında da gereken desteği vereceğiz. Yaptığımız salonlarımızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Spora dair yapılan her türlü projede birlikteyiz. Amasız, lakinsiz ve fakatsız. Yeter ki, siz gençlerimize dokunun. Onların başarılı olması için tecrübelerinizi aktarın. Sporun akademik başarıya, sanata, kültüre hiçbir zararı yoktur. O yüzden çocuklarımıza, gençlerimize bol bol spor yaptırın. Yalnızlaşan çağda, dijital çağda sporun ne kadar kıymetli olduğunun ailelerimiz de farkında. Merdiven altı yapılardan kurtulmanın tek yolunun spor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öğretmenlerimizin desteğinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Çorum’a zirvede olmak yakışır. Geçen yıl güreşe, masa tenisinde, bowlingte ciddi başarılarımız var. Bu sene bunun üzerine koyarak devam etmeyi temenni ediyorum” dedi.

BAŞARILI ÖĞRETMENLERE VE

ANTRENÖRLERE PLAKET VERİLDİ

Okul Sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında geçen sezon başarılı olan beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler unutulmadı.

Geçen yıl okul sporları faaliyetlerinde branşlarında Türkiye genelinde ilk 4’e giren öğretmen ve antrenörlere Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından plaket takdimi yapıldı. Protokol üyeleri tarafından Yavuz Turhan, M.Burak Topuz, Ali Korkmaz, Muhammet Bektaş, Ayhan Karaman, Yusuf Atmaca, Fatih Topuz, Uğur Çadır, Onur Çağlan, Bora Duyar, Ali Kaplan, Ümit Özönal, Çelebi Bayır, Abdullah Öncül, Serdar Çatal, Yasin Bolat, Sami Öncel, Hasan Has, Samet Türe, Fatih Saltan, Aydın Fırat, Gökçen Yılmaz, Hasan Çalışkan, Şahin Güler, Tamer Karabacak, Osman Pehlivan, Merve Ünal Veran, Mustafa Veran, Ali Rıza Kavak, Bekir Bolat, Merve Dilekçi, Şengül Sezek, Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz plaket ile ödüllendirildi.