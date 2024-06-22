Tuncay Yılmaz ve Rıza Yılmaz’ın ağabeyi Oktay Yılmaz (54), geçirdiği kalp krizi sonucu, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Çorum Merkez Üçköy Köyü’nden Oktay Yılmaz’ın genç yaşta vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi Üçköy Kültür ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Üçköy Köyü’nde toprağa verildi.



Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncer, Ünsal Yeter, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekteri Salim Çoruk, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, CHP eski il Başkanları Cengiz Atlas, Hasan Eray Tüfekçi, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.