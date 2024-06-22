Necati Gül, sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu açıklamasında, “Çorum Belediyesi, sosyal tesislerde hizmete sunduğu ürünlere ortalama % 50 zam yapmış. Bu zammı da sessiz sedasız uygulamaya başlamış. Porsiyonun küçüklüğü zaten dikkat çekiyordu.

Hizmete sunduğu ürünlerin gramaj oranı üzerinden değerlendirildiğinde piyasanın üstünde bir rakam üstünde satış yaptığı gözden kaçmamalı. Birde bunun üzerine yüksek oranda zam yapması sosyal belediyecilik anlayışı ile bağdaşıyor mu? Olmadı Sayın Halil İbrahim Aşgın Başkanım! Ne emeklinin ne çalışanın gelirinde % 50 artış olmadı” ifadelerine yer verdi.

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