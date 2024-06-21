Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, ağabeyini kaybetti.

Tuncay Yılmaz’ın ağabeyi Oktay Yılmaz (54), geçirdiği kalp krizi sonucu, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Oktay Yılmaz, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Çorum Merkez Üçköy Köyü’nden Oktay Yılmaz’ın genç yaşta vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün saat 13.30’da Üçköy Kültür ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenecek helallik alma töreninin ardından saat 14.00’de Üçköy Köyü’nde toprağa verilecek.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

Editör: Haber Merkezi