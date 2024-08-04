Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Haziran 2024 tarihinde genç yaşta hayata veda eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ile Rıza Yılmaz’ın ağabeyi Oktay Yılmaz için ailesi tarafından Üçköy Köy Konağında can yemeği düzenlendi.

Mevlid ve can yemeği programına AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Üyeleri; Veli Uysal, Ömer Boyraz, Dursun Uzunca, Belediye Meclis Üyeleri; Selim Güloğlu, Bilal Selman Özünel, Mücahit Keskinel, Ümit Gökay, bazı siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, bu vesileyle Yılmaz ailesinin acısını bir kez daha paylaşarak, merhum Oktay Yılmaz’ı yad etti.