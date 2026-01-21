Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Kütahya'da yapılacak. Bu önemli şampiyona öncesi Çorum'da seçmeler adı altında il birinciliği müsabakaları yapıldı. Ticaret Sanayi Odası (TSO) Fuar Alanı'nda gerçekleşen müsabakalar 8 kategoride yapıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda 8-9 yaş minik kız kategorisinde Elif Nida Mert, 8-9 yaş minik erkeklerde Alper Topal, 10-11 yaş minik kızlarda Hatice Mirat Çıtırık, 10-11 yaş minik erkeklerde M.Ertuğul Dinçaslan, 12-13 yaş minik erkeklerde Rüzgar İdeci, 12-13 yaş minik kızlarda Zeynep Erva Yoldaş, yıldız erkeklerde M.Ömür Ağzıkara ve yıldız kızlarda ise Doğa İdeci birinci olarak Kütahya'da Çorum'u temsil etmeye hak kazandılar.

Müsabakalar sonunda açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek sporculara başarılar dilerken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'a desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

Muhabir: RIFAT KARA