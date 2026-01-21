Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen İllerarası Boks Turnuvası 17-20 Ocak tarihleri arasında Aksaray'da yapıldı.

Çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalara Çorumlu boksörler damga vurdu. 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular toplamda 7 madalya ile Çorum'a döndüler.

Çorumlu boksörlerden Malik Enes Genç 50 kilo, Berkehan Uyanık 75 kilo, Elanur Akça 75 kilo, M.Aytuğ Köymen +80 kilo, Egemen Talha Külcü 31 kilo, Rüzgar Şimşek 34 kilo, Alparslan Özçelik 37 kilo, Umut Polat 62 kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken, Emir Yıldırmaz 40 kilo, Yusuf Eymen 42 kilo, Yusuf Altınmakas 36 kilo’da ikinci olarak gümüş madalya, Arif Çınar Arslan 36 kilo, M.Emin İlgezdi 41.5 kilo, Emir Kelsaka 60 kilo, Arda Aksungur 63 kilo, Sude Naz Dölcü 60 kilo, Utku Barış Bektaş +80 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar.

Muhabir: RIFAT KARA