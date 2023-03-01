Oğuzlar Belediyesi ekipleri, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasına yardımcı olmak amacıyla ilçedeki ormanlık alanlara ot ve yem bıraktı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçenin etrafının ormanlarla çevrili olduğunu, bölgede yoğun şekilde yabani hayvan yaşadığını söyledi.

Yabani hayvanların beslenmekte güçlük çektiğini belirten Yıldırım, “İlçemizin dağlık ve ormanlık bir alanda olduğundan yabani hayvanları yemek ihtiyacını karşılamak için sık sık yem, ekmek bırakıyoruz. Çünkü bu hayvanlar Allah'ın dilsiz canlarıdır. Onlara merhamet edelim ki Rabbim de bizlere merhamet etsin” dedi. (AA)

