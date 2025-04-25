Oğuzlar İlkokulu ile Oğuzlar Ortaokulu’nun ortaklaşa hazırladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Parkı’ndaki çelenk sunma programıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasını saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması takip etti.

Daha sonra ilkokul öğrencileri Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamlarını devraldı.

Oğuzlar İlkokulu öğrencilerin hazırladığı bayram programına ise Kaymakam V. Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Jandarma Komutanı J. Asb.Kd.Bçvş Murat Okur, Emniyet Amiri V. Osman Esat Çelik, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu yaptığı konuşmada: “23 Nisan, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gündür. 23 Nisan Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Bizler bugün çocuklara verdiğimiz değerin sembolü olan çocuk bayramımızı kutlarken Gazze'de her gün dünyanın gözleri önünde çocuklar ölüyor. Ve maalesef günümüzde on binlerce çocuğun anneleriyle birlikte katledildiği günleri yaşıyor olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Çocukların çocuk olduğu anlayışı ile aslolan çocukların mutluluğu olup, donanımlı yetişecek çocuklar milletimizi ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir” dedi.

Farklı sınıf öğrenci gruplarının hazırladığı birbirinden güzel gösteriler, şarkılar, şiirler İlçe protokol ve seyirciler tarafından büyük beğeni kazanırken öğrenciler arası yarışmalar da heyecanlı ve çok eğlenceliydi. Öğrencilerin folklor gösterisi de profesyonelleri aratmayacak seviyedeydi.

Program ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin dağıtılması ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Editör: Haber Merkezi