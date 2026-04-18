Çorum’un Oğuzlar ilçesinde faaliyet gösteren Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği, yapılan genel kurulun ardından “Çorum Ceviz Üreticileri Birliği” adıyla il genelinde hizmet vermeye başladı. Birlik Başkanı Oğuz Hantal, artık Oğuzlar dahil Çorum merkez ve tüm ilçeleri kapsayan bir yapıya kavuştuklarını belirterek, üye sayısının da hızla arttığını söyledi.

Çorum Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Hantal, 25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Bakanlığa sunduğumuz dilekçe ve gerçekleştirdiğimiz genel kurul sonrası birliğimizin yapısını genişlettik. Artık Oğuzlar dahil olmak üzere tüm ilçelerimizi kapsayan Çorum Ceviz Üreticileri Birliği olarak faaliyet gösteriyoruz. İl birliği olarak Çorum’da kurulduk ve merkezimiz Oğuzlar ilçesidir” dedi.

Birliğin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Hantal, “Üye sayımız hızla artıyor. Çorum’da üretim yapan üreticilerimizin katkılarıyla birlikte güçlü bir yapı oluşturuyoruz. Amacımız, üreticilerimizi tek çatı altında toplayarak daha etkin bir organizasyon kurmak” diye konuştu.

Yeni dönemde hedeflerinden de bahseden Hantal, ceviz üretiminin yoğun olduğu bölgelerde alternatif tesisler oluşturmayı ve yeni şubeler açmayı planladıklarını belirterek, “İlimizde faaliyet gösteren tüm üreticilerimizi birliğimize üye olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının ardından sağlanan desteklere de değinen Hantal, “Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız üreticilerimize önemli katkılar sağladı. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hantal, birlik faaliyetleri hakkında üreticilerin mesaj yoluyla bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi