Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bulunan Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) bünyesinde Müzik ve Edebiyat Atölyesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında oluşturulan yaşam beceri atölyeleri doğrultusunda kurulan atölye, öğrencilerin gündelik yaşam becerilerini geliştirmeyi ve yeteneklerini uygulamalı olarak ortaya koymalarını hedefliyor.

Okul yönetimi öncülüğünde ve müzik ile edebiyat öğretmenlerinin katkılarıyla kurulan atölye; piyano, saz, gitar, keman, bateri, def, puka ve ukulele gibi birçok enstrümanla donatıldı. Atölye, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kullanımına açık olacak; aynı zamanda müzik ve edebiyat dersleri burada işlenecek, çeşitli kurslar da düzenlenebilecek.

Açılış törenine Kaymakam Serkan Tokur, İlçe Jandarma Komutanı Buğra Özdemir, Emniyet Amiri Osman Esad Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende öğretmenler ve öğrenciler enstrümanlarla müzik dinletisi sundu. Kaymakam Serkan Tokur, yaptığı konuşmada öğrencilerin atölyeyi aktif şekilde kullanmalarını tavsiye ederek, zaman zaman kendisinin de ziyaret edeceğini ifade etti.

Açılış programı yapılan ikramların ardından sona erdi.

