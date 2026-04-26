Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul güvenliği toplantısı, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri de katılarak velilere bilgilendirmede bulundu.

Toplantının açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel talimatları doğrultusunda okul güvenliği, disiplin ve veli sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda; okula giriş-çıkış kuralları, okul kıyafeti zorunluluğu, veli ziyaretlerinin belirli kurallara bağlı olması, öğle aralarında öğrencilerin takibi, cep telefonu kullanımının sınırlandırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya ve dijital oyun alışkanlıkları, riskli davranışların takibi, pansiyon düzeni ve okul çevresinde karşılaşılabilecek olası tehlikeler konusunda velilerin dikkat etmesi gereken hususlar vurgulandı.

İlçe Jandarma Komutanı Buğra Özdemir, evlerde bulundurulan silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesinin önemine değinerek ruhsatlı ve ruhsatsız silahların oluşturabileceği riskler hakkında bilgi verdi. İlçe Emniyet Amiri Osman Esad Çelik ise okullarda görevlendirilen güvenlik personelleri ve çevredeki metruk binaların oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Onur Durmuş tarafından hazırlanan sunumda; riskli davranışlar, şiddet ve suça sürüklenen çocukların karşılaştığı sorunlar ele alındı.

