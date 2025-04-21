Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin karşılandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde faaliyet gösteren Ceviz Üreticileri Birliği’nin olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi'nde tek liste halinde yapılan kongrede Oğuz Hantal, tekrar birlik başkanlığına seçildi.

Genel kurulda ayrıca, yapılan tüzük değişikliğiyle birliğin adı Çorum Ceviz Üreticiler Birliği olarak değiştirildi.

Kongreye, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Editör: AA AJANS