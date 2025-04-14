Başkan Cebeci, ödülü Kent&Başkan Dergisi tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen törenle aldı.

Kendisini ödüle layık gören herkese teşekkür eden Cebeci, “Kent & Başkan Dergisi’nin düzenlediği ödül programında, ‘genel çalışmalar’ kategorisinde 1400 belediye arasında Türkiye genelinde yapılan oylama sonucu 82 belediyenin ödül aldığı 2025 yılı Kent Başkan ödülüne layık görülmemizi sağlayan tüm vatandaşlarımıza, halkımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ederim.

Görev sürecimizin ilk yılında, ödülümüzü kazanmış olmak bizleri fevkalade mutlu etti ve gururlandırdı. Bu ödül, sosyal belediyecilikten sapmadan yolumuza devam etmemiz için önemli bir motivasyondur.

Bütün ekibimi kutluyor, başarılarımızın devamını diliyorum. Bu başarı hepimizindir” dedi.

Editör: Haber Merkezi