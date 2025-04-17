Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekspertizlerinin hasar tespit çalışmaları başladı.

Türkiye genelinde 11 Nisan'da etkili olan zirai dondan olumsuz etkilenen Oğuzlar'daki ceviz ağaçlarının dalları, soğuktan yanarak yeşilden siyaha döndü.

Ekipler, Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz bahçelerince inceleme yapıyor.

Zirai don nedeniyle büyük ölçüde verim kaybı yaşanan ceviz ağaçları için başlatılan hasar tespit çalışmasının birkaç gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

Editör: AA AJANS