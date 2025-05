Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, zirai don nedeniyle büyük bir zarara uğrayan Oğuzlarlı ceviz üreticilerinin yanı sıra tüm çiftçi ve üreticilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Oğuzlar İlçesinde ceviz üreticilerinin sorun ve taleplerini dinledi, zirai donun verdiği hasarı yerinde inceledi.

İl Başkanı Solmaz, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İl Yöneticileri, Oğuzlar İl Genel Meclis Üyesi Osman Güllü, Oğuzlar İlçe Yönetimi ve Oğuzlar Belediye Meclis Üyeleri ile buluşarak geçtiğimiz günlerde Oğuzlar ilçesinde yaşanan don olayı nedeniyle zarar gören çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Dinçer Solmaz, “Oğuzlar ilçemizde ayrım yapılmadan çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için bu bölgenin doğal afet kapsamına alınması talebimizi yineliyoruz” dedi.

“ÜRETİCİ 2-3 YILI

BİRDEN KAYBETTİ”

Oğuzlar’ın ceviz üretiminde önde gelen, marka sahibi, pazarda büyük payı olan bir ilçe olduğunu, ilçe halkının geçimini cevizle sağladığını bildiren Dinçer Solmaz, yaşanan zirai don olayından dolayı tahminin çok ötesinde, ağır bir hasar söz konusu olduğunu kaydetti.

CHP İl Başkanı Solmaz, “yaşanan don olayı ceviz üreticisine ağır bir hasar bıraktı. Sadece bu sene değil, önümüzdeki 2-3 sene de cevizden ürün alamama riski var. Üretici, don nedeniyle 2-3 yılını kaybetti, hatta ağaçların da kuruma tehlikesi mevcut. Bu nedenle Oğuzlar ve bölgesi doğal afet kapsamına alınmalı, üreticinin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. Herhangi bir ayrım yapılmamalı, afet dışında başka bir uygulamaya geçilmemeli, ilçe halkının kaderi ile oynanmamalıdır. Bu konuyu hassas bir şekilde takip edeceğiz. Devletimizden bir an önce üreticinin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dinçer Solmaz, tüm ceviz ve diğer meyve üreticilerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ