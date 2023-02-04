Oğuzlar Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmasına yardımcı olmak amacıyla ilçedeki ormanlık alanlara ot ve yem bıraktı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AA muhabirine, ilçenin etrafının ormanlarla çevrili olduğunu, bölgede yoğun şekilde yabani hayvan yaşadığını söyledi.

Kar yağışı nedeniyle yabani hayvanların beslenmekte güçlük çektiğini belirten Yıldırım, "İlçemizin dağlık ve ormanlık bir alanda olduğundan yabani hayvanları yemek ihtiyacını karşılamak için sık sık yem, ekmek bırakıyoruz. Bu çalışmamız kar kalkana kadar devam etmektedir. Çünkü bu hayvanlar Allah'ın dilsiz canlarıdır. Onlara merhamet edelim ki Rabb'im de bizlere merhamet etsin." dedi.