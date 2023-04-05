Kaymakam Tekin ile birlikte Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Murat Okur, Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, Yazı İşleri Müdürü Murat Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, KHGB Müdürü Ali Kıdak, Tarım Müdürü Rıza Tüfek, Nüfus Müdürü Nurettin Tik, Şube Müdürü Hikmet Dikimen, okul müdürü, öğretmenler ile protokol eşleri de iftarda hazır bulundu.

Pansiyonda aile ortamı oluşturan iftar öğrencilere farklı bir anı yaşattı. İftar öncesi ve sonrası Kaymakam Ali Emre Tekin öğrencilerin masalarını tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. İlçe Müftüsü Eravcı’nın ezan okuması ile başlayan iftar sonra öğrenciler protokol üyeleriyle sohbet etme imkanı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu da iftara katılan Kaymakam Tekin ve protokol üyeleri ile öğretmenlere şahsı ve öğrencileri adına teşekkür etti. Kaymakam Tekin ve protokol üyeleri de davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen ve programa katılanlara ayrı ayrı teşekkür etti.



(Haber Merkezi)