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İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmada öğrencilere kurs süresince edindikleri bilgiler hakkında sorular soruldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciye bin lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye 500 lira ve ilk 10'a girenlere 250'şer lira para ödülü verildi. Ayrıca katılan bütün öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Oğuzlar İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, AA muhabirine, ilçedeki Kur'an kurslarına 305 öğrencinin katıldığını söyledi.

Yarışmayla öğrencilerin bilgilerini ölçtüklerini belirten Eravcı, "Oğuzlar İlçe Müftülüğü olarak öğrencilerin yaz Kur'an kurslarına düzenli gelmelerini teşvik etmek için 2 etaptan oluşan bilgi yarışması düzenledik. Yarışmalarda amacımız yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşmaları, camiyi, cemaati ve Müslümanları seven, milli ve manevi duyguları yüksek, ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Yarışmayı organize eden personelimize, din görevlilerine, yarışmaya katılan yaz Kur'an kursu öğrencilerine ve velilerine teşekkür ediyorum." dedi.