Oğuzlar'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönem karne dağıtım töreni iki aşamalı gerçekleşti. Birinci aşamada Oğuzlar Ortaokulu ve Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflara kahvaltılı karne dağıtımı, ikinci aşaması da Oğuzlar İlkokulunda gerçekleşti.

LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine moral motivasyon olması amaçlı Oğuzlar Belediyesi’nin sponsorluğunda Altınkoz Tesislerinde kahvaltılı karne dağıtımı gerçekleşti.

Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, karne notları ne olursa olsun öğrencilerin tatili hak ettiklerini, onlara yapıcı ve yaklaşımcı tavırlar içinde olunması gerektiğini bildirdi.

Karne dağıtım töreninin ikinci aşaması için protokol üyeleri Oğuzlar İlkokulu'na geçti. Kaymakam Vekili Ali Emre Tekin ve protokol üyeleri bütün sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere karneleri ile hediye kitapları yanında takdir teşekkür ödüllerini de dağıttılar, başarılı öğrencilere de hediye verdiler. (Haber Merkezi)

