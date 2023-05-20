Kutlama programının ilk adımı Oğuzlar ÇPAL Müdür Yardımcısı Ali Haydar Akkuş yönetiminde Cumhuriyet Meydanından çelenk sunumunun yapılacağı 100. Yıl Parkına doğru bando eşliğinde lise öğrencilerinin gençlik yürüyüşü ile başladı.

100. Yıl Parkı’nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi İlçe Müdür Vekili Ahmet Gümüş tarafından yoğun bir katılımla Atatürk büstüne konuldu.

Çelenk sunma programı sonunda kutlama programının ikinci adımı için protokol ve davetliler Oğuzlar İlçe Stadına geçti.

Oğuzlar İlçe Stadındaki programa Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bşvç. Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci velileri ile okul müdürleri, emekli öğretmenler ve öğrenciler, misafirler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından törende Beden Eğitimi Öğretmeni Işıl Ebru Özkan yönetiminde Oğuzlar ÇPAL öğrencileri tarafından hazırlanan step gösterisi ilgi ile izlendi. Ardından Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Burhan Karagöz ve yönetimindeki ortaokul öğrencilerince güreş gösterileri yapıldı.

Oğuzlar ÇPAL müzik öğretmeni Mehmet Alp Döngeloğlu’nun hazırladığı gençlik korosu günün coşkusunu zirveye taşıdı.

Gençlik koşusu, halat çekme yarışması, senkronize 2 kişilik bir oyun olan paletli koşu yarışı yoğun bir ilgi ile izlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı sonunda ilçe geneli düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kutlama programı ödül töreni sonrası programa katılan tüm öğrencilerin tören alanında bando eşliğinde tören geçişi ile sona erdi.