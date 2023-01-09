Anma programlarına konuşmacı olarak katılan Çorum Kültür Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yüztgenç, konferansta Mehmet Akif Ersoy’un kişiliği, karakteri ile hayat anlayışından, vatanı ve milleti için yaptıklarından bahsetti.

Oğuzlar Ortaokulu, Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine verilen konferans öncesi Oğuzlar Halk Kütüphanesi sorumlu memuru Fatma Nur Yerli yaptığı konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un anılmasını ve anlaşılması gerektiğini belirterek konferans için Çorum Kültür Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yüztgenç’e teşekkür etti.

Oğuzlar’da düzenlenen anma programlarına Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Şube Müdürü Hikmet Dikimen, Oğuzlar Halk Kütüphanesi sorumlu memuru Fatma Nur Yerli, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen program öncesi bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu da öğrencilere çeşitli uyarılarda bulunarak, gençliğin asımın nesli olması, milli ve manevi değerlerinden ilham almaları, vatanına milletine bağlı kişiler olarak yetişmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Programlarda Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikâyesinin anlatıldığı esnada duygulu anların yaşandığı, Millî Mücadele’nin manevi mimarlarından olan Mehmet Akif Ersoy’un şair, öğretmen, veteriner hekim, vaiz, hafız, güreşçi ve siyasetçi olarak bilindiği vurgulandı. Vatanına, bayrağına, sanatına ve her şeyden önemlisi insan olmanın sorumluluğuna yakışır bir ömür süren Mehmet Akif’i iyi okumak ve anlamak gerektiği ifade eden Yüztgenç, konferanslarda Akif’in İstiklal Marşı müsabakasında sergilediği onurlu duruş ve hayatına dair birçok kesit, yaşadığı hayat karşısındaki sağlam duruşunun güzel örnekler olduğu hatırlatıldı.

Ders niteliğinde öğrencileri etkilediği görülen konferans sonunda konuşmacı Osman Yüztgenç İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile birlikte Oğuzlar Ortaokulu, Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu ve Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesini gezdi okullar hakkında bilgiler aldı. (Haber Merkezi)

