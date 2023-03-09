Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede güvenliği tehdit eden metruk yapılan yıkılması için karar alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, göreve geldiği 2019 yılından bu yana 58 metruk yapının belediye tarafından yıkıldığını aktardı.

İlçenin dönüşümü için önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlçemizde göreve geldiğimizden beri yayaların ve mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden, kavşak noktalarda araçların dönüş yapmasını ve görüşü engelleyip trafik güvenliğini tehlikeye sokan metruk binaları yıkarak ilçemizin dönüşümünü sağladık. Bu yıkımlar süresince çok tepki gösteren, bakımsızlık ve sahipsizlikten virane olmuş evleri tarihi eser olmamasına rağmen tarihi eser deyip insanları provoke edenler, belediye ekiplerimize saldıranlar oldu. Tüm karşı çıkmalara rağmen ilçemizin dönüşümünü sağlamış olmanın vicdanen rahatlığını yaşıyoruz. İlçemizde yıkılan binaların hafriyatından çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttık. Binaların yıkılmasının ardından boşalan alanları ücretsiz otopark yaparak trafik sıkışıklığını önledik. Bugünü düşünerek değil, yarınları planlayarak attığımız her adımın gönül rahatlığıyla gönül belediyeciliği ile çalışmaya devam edeceğiz."