Oğuzlar Belediyesi aşevi tarafından ilçedeki hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yemekler ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ve yaşlıların sofralarına aş oluyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Ramazan'ın bereketini paylaşıyoruz. Belediye aşevimiz aracılığıyla her gün ihtiyaç sahipleri ve yaşlılarımızın yemeğini hazırlayıp belediye personellerimiz aracılığıyla evlerine ulaştırıyoruz. Gönüller birleşiyor, dualar birleşiyor. Sizler de Ramazan-ı Şerifin bereketini paylaşmak isterseniz belediyemizle iletişime geçebilirsiniz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

(Haber Merkezi)