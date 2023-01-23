Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Eker ve Özkan Şanal, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanları ile çok sayıda Oğuzlarlı kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da gelir ve gider bilançolarının ibrasının ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçim sonucunda mevcut Başkan İbrahim Kabalak tekrar Kooperatif Başkanlığına seçilerek, güven tazeledi.

Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Kabalak, davetlilere ve kooperatif üyelerine teşekkür ederek, “Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Siz değerli Oğuzlar ilçemizin esnaf ve sanatkarlarına hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Genel Kurulumuzun ilçemiz esnaf ve sanatkarlarına hayırlar getirmesini dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

